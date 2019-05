Cesta básica do paraense ficou 3,55% mais cara em abril

(Foto:Reprodução/Claudio Pinheiro)-Tomate, com variação de 28%, apresentou a maior inflação dentre os 12 itens

A cesta básica comercializada na Grande Belém volta a subir, no mês de abril, segundo apontam os levantamentos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Pará (Dieese-PA). Os números mostram que a expansão registrada no mês passado foi de 3,55% em relação a março. O tomate, com variação de 28% em abril, apresentou a maior inflação dentre os 12 itens. Ainda segundo o Dieese-PA, com este aumento, o peso da cesta básica no orçamento das famílias paraenses com renda de um salário mínimo passa a ser de 46,09%.

Os estudos mostram que, no mês passado, todas as 18 capitais pesquisadas apresentaram elevações no valor total da alimentação básica. Na Região Metropolitana de Belém (RMB), além do tomate, registram altas elevadas os seguintes alimentos: leite, com aumento de 1,87%; óleo de soja (1,08%), carne bovina (0,89%), banana (0,82%) e manteiga (0,25%). Na contramão de alguns reajustes, apresentaram recuos de preços o feijão (-17,45%), seguido do açúcar (-5,10%) e do café (-2,39%).

ACUMULADO

Considerando os quatro primeiros meses deste ano, a alimentação básica na Grande Belém apresentou uma alavancada de 10,69% nos preços, em comparação com o quadrimestre anterior. Este percentual é, pelo menos, oito pontos percentuais mais elevado que a inflação do mesmo período, de 2%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os números mostram que, no primeiro quadrimestre de 2019, a maioria dos produtos que compõem a alimentação básica dos paraenses apresentou aumento de preços, com destaque para o feijão (110,84%), seguido do tomate (31,81%), do açúcar (6,05%); da carne bovina (4,71%); da banana (3,72%) e do óleo de soja (3,59%). No sentido inverso, registram recuo de preços, entre janeiro e abril deste ano, os seguintes alimentos: leite (-8,40%), café (-6,38%); e farinha de mandioca (-4,19%) e do arroz (-2,65%).

Já nos últimos doze meses, o custo da alimentação básica apresentou alta de 15,56% na Grande Belém. Neste intervalo, a inflação registrada pelo IPCA/IBGE é de 4,50%. Ainda segundo o Dieese-PA, nos últimos 12 meses, a maioria dos produtos que compõem a cesta básica dos paraenses registrou reajuste de preços, sendo que o feijão apresentou a maior carestia (137,28%), seguido do tomate (59,57%); do arroz (25,37%); pão (6,45%); açúcar (5,67%); manteiga (3,49%) e do leite com alta de 2,59%. No mesmo período analisado, alguns produtos apresentaram quedas de preços, com destaque para o café com recuo de 14,06%, seguido da farinha de mandioca (-8,04%) e da banana (-2,23%).

