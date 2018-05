Chacina de Pau D’Arco- Celulares são apreendidos em investigação de chacina no PA

Polícia Federal realizou a reconstituição da chacina que matou 10 pessoas na fazenda Santa Lúcia, em Pau D’Arco. (Foto: Reprodução/TV Liberal)

PF apreende celulares em nova fase das investigações da chacina de Pau D’Arco

Foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão para os estados do Pará, Goiás e Rio de Janeiro.

A Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã desta quinta-feira (3) mandados de busca e apreensão de aparelhos celulares nos estados do Pará, Rio de Janeiro e Goiás. A ação faz parte de uma nova fase das investigações sobre a chacina de Pau D’Arco, em que dez trabalhadores rurais foram mortos na fazenda Santa Lucia, em maio de 2017.

Foram expedidos um total de 12 mandados, sendo sete para a cidade de Redenção, no sul do Pará, três em Belém, um no Rio de Janeiro e um em Goiânia, estes últimos em endereços de alvos das investigações. Segundo a PF, todos os mandados foram cumpridos.

A polícia quer esclarecer a eventual participação de outras pessoas que podem ter recebido ou ofertado qualquer tipo de vantagem relacionada ao cumprimento das ordens de prisão dos posseiros acampados na fazenda Santa Lúcia.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Pará (MPPA), no dia 24 de maio de 2017 um grupo de policiais civis e militares seguiu até a fazenda Santa Lúcia para dar cumprimento a 14 mandados de prisão contra trabalhadores suspeitos de envolvimento na morte de um segurança da fazenda, em abril de 2017. Dez agricultores acabaram mortos na ação. A principal linha de investigação é de que não houve confronto e sim execução. Os policiais teriam atirado contra os trabalhadores rurais em uma ação planejada.

De acordo com a polícia, os assentados tinham um arsenal de armas de fogo e reagiram à presença dos policiais. Houve troca de tiros, que resultou nas mortes. Nenhum policial ficou ferido. Familiares das vítimas e sobreviventes alegam que a ocupação da fazenda era pacífica, que os policiais chegaram de forma truculenta e atiraram sem provocação.

A Justiça em Redenção colheu em abril os depoimentos de testemunhas de defesa e acusação e ouviu policiais acusados de envolvimento na chacina. A fase de instrução processual mudou o rotina da cidade, já que esse foi um caso de grande repercussão.

Dezessete policiais civis e militares foram denunciados pelo Ministério Público. Todos participaram da operação que resultou no assassinato dos 10 posseiros. Um delegado e um investigador que estavam na ação fizeram acordo de delação premiada com a Justiça e respondem o processo em liberdade e estão sob proteção.

O laudo balístico reforçou o depoimento dos 15 sobreviventes de que houve uma chacina na fazenda. As balas que mataram 4 dos 10 posseiros saíram das armas de 3 policiais. Cinco vítimas foram atingidas por disparos de uma pistola ponto 40. A arma não foi apreendida, mas é de uso das forças armadas. A única mulher do grupo foi executada com um tiro na cabeça.

A Polícia Federal coordenou a reconstituição dos crimes e o laudo revelou que os policiais atiraram em direção ao acampamento. A cena do crime foi alterada antes da chegada da perícia. Os policiais também teriam manipulado provas para atrapalhar as investigações. Em dezembro de 2017, a Justiça estadual libertou os 15 acusados que estavam presos há três meses, mas o Supremo Tribunal de Justiça determinou que eles voltassem à prisão.

Por G1 PA, Belém

