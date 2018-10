Chacina em Belém do Pará deixa oito mortos nesta segunda

Os assassinatos ocorreram em diferentes pontos do bairro da capital do Pará. Policiais civis fazem policiamento em busca de informações sobre suspeitos. (Foto:Reprodução Facebook)

Oito pessoas morreram em uma chacina nesta segunda-feira (29) no Pará

Oito pessoas morreram em uma chacina no bairro de Tapanã, em Belém (PA), na tarde desta segunda-feira (29), informou a Segup (Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social).

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

O órgão disse que 11 pessoas foram baleadas e cinco delas morreram no local do crime. Seis foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento do Tapanã, onde três não resistiram aos ferimentos. Outras três vítimas permanecem internadas.

Os assassinatos ocorreram em diferentes pontos do bairro da capital do Pará. Segundo a Secretaria, policiais civis fazem policiamento na região em busca de informações sobre suspeitos.

