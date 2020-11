Chacina mata 4 pessoas em MT; três eram da mesma família

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As vítimas foram mortas a tiros, mas Deuzilene tinha parte do corpo carbonizado. Um carro também estava carbonizado.

As vítimas foram identificadas como Deuzilene Tavares, de 40 anos, conhecida como “Babalu”, seu filho, Luiz Felipe, 19, e o marido apenas como Maiado. Uma quarta pessoa seria um homem que pegou carona com a família.

You May Also Like