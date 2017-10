Chamadas de voz em grupo deve ser o próximo grande recurso do WhatsApp

Segundo informações divulgadas hoje (13) pelo WABetaInfo, o WhatsApp deve ganhar em breve um recurso que permitirá aos usuários realizarem chamadas de voz em grupo. Essencialmente, trata-se de um recurso para conferência de áudio entre várias pessoas, mas não sabemos se será possível selecionar múltiplos contatos de uma vez para iniciar uma chamada ou se será permitido apenas fazer chamadas para os integrantes de um grupo de chat já predefinido.

Seja como for, o WABetaInfo parece bastante confiante com a novidade, apesar de não ter mostrado nenhuma captura de tela ou parte de algum código que indique a chegada do recurso. O site afirma que se trata de um projeto interno que ainda vai levar bastante tempo para ser concluído. Portanto, espera-se que as conferências de voz do mensageiro verde só sejam liberadas para teste do público geral durante o ano que vem.

Por enquanto, só é possível fazer chamadas de voz ou de vídeo no WhatsApp para um único contato por vez. Mensageiros mais estabelecidos como o Skype já contam com o recurso de conferência há um bom tempo.

Outras na fila

Antes da liberação das chamadas em grupo, o WhatsApp deve lançar oficialmente a sua versão corporativa para monetizar a plataforma e também permitir que usuários apaguem mensagens enviadas por engano. É interessante notar ainda que o Telegram, o maior rival do WhatsApp no momento, mostrou algumas novidades recentemente e, agora, permite transmitir a localização do usuário em tempo real para amigos a fim de facilitar o encontro de pessoas em locais muito movimentados.

Fonte: TEC MUNDO.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...