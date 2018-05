Chão cede, e criança morre ao cair em fossa enquanto brincava em escola de Fortaleza

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estrutura cedeu, e os alunos caíram. Outras duas crianças ficaram feridas.

Uma criança de quatro anos morreu e duas ficaram feridas na manhã desta quarta-feira (23) após caírem em uma fossa dentro de uma escola infantil na rua Jorge da Veiga, no Bairro Parque Santa Maria, em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estrutura da fossa desabou.

A menina que morreu ficou presa dentro do buraco, cheio de esgoto. Outras duas estudantes foram retiradas do local pelos próprios funcionários do colégio. A Prefeitura de Fortaleza informou por meio de nota que determinou apuração do caso e acompanha as investigações policiais.

Elas brincavam sobre a tampa de uma fossa onde antes era um poço. A estrutura cedeu com o peso das crianças.

A capitã do Corpo de Bombeiros Juliane Freire informou que o órgão foi acionado por volta das 10h. Equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e a Polícia Militar também foram direcionadas ao local.

Segundo a capitã, o local tinha aproximadamente um metro de profundidade. A estudante que morreu foi retirada pelos bombeiros com graves ferimentos. Profissionais do Samu tentaram reanimar a aluna por quase uma hora.

Em nota, a Prefeitura de Fortaleza afirmou ainda que “se solidariza com a dor da família e considera essa uma tragédia inaceitável que merece a mais rigorosa apuração”.

