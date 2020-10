Chapa do PSDB tem vice aguardando julgamento –Deferida Com Recurso

A Justiça Eleitoral já julgou os quatro pedidos de candidaturas a prefeito e vice de Novo Progresso. Desses, três candidatos a prefeito foram deferidos, um foi indeferido com recurso e três candidatos a vice deferido e uma vice do PSDB foi deferido com recurso.

A situação eleitoral de Novo Progresso para o executivo continua com dois candidatos sob judice, Macarrão (PL) candidato a prefeito pelo PL/PROS, aguarda julgamento no TRE-PA e a vice do PSDB Madalena Hoffman tem registro deferido com recurso, os dois casos aguardam manifestação do Tribunal Regional Eleitoral em Belém.

Acesse o pedido de indeferimento de registro da candidata Madalena Hoffmann do PSDB AQUI

Deferido com recurso

Um pedido foi deferido com recurso, ou seja, o candidato foi considerado regular e teve o pedido de registro deferido, mas há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Foi o caso de Madalena Hoffmann (PSDB).

