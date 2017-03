Chape e Inter de Lages empatam em 0 a 0 pela abertura do 2º turno

Fonte: Gazeta Esportiva – Inter de Lages e Chapecoense abriram o segundo turno do Campeonato Catarinense neste sábado com um tedioso empate em 0 a 0. Apesar de estar jogando em casa, o Inter adotou uma postura mais defensiva e o Alviverde teve dificuldades na hora de finalizar as jogadas

Com o resultado, o time de Chapecó, vice-líder do primeiro turno, somou um ponto, assim como os alvirrubros, que terminaram o primeiro turno no modesto sétimo lugar.

Pela próxima rodada, a Chape joga dentro de casa na Arena Condá, contra o Tubarão, no dia 19 de março. No mesmo dia, o Inter visita o Almirante Barroso.

O confronto no estádio Tio Vida começou truncado e seguiu assim durante a maior parte tempo. A emoção da primeira etapa ficou por conta apenas de algumas oportunidades da Chapecoense, que pecou na finalização. Primeiro com Luiz Antonio batendo falta aos 14 minutos e mandando para fora, por muito pouco.

A primeira etapa seguiu morna e só voltou a esquentar nos últimos minutos, quando os visitantes chegaram perto de abrir o placar. Aos 42, após de cruzamento do meia alviverde Rossi, Michel Schmoller quase mandou para a própria meta, mas Neto Volpi estava esperto e fez grande defesa.

Na volta do intervalo, as coisas não mudaram muito e o duelo seguiu sem ter grandes chances de gol. A única coisa diferente foi uma melhora na postura ofensiva dos donos da casa, que mesmo mais organizados, não conseguiram marcar.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...