Chapecoense apresenta pacote com 4 jogadores

A Chapecoense deve apresentar mais atletas no decorrer da semana

A Chapecoense já começou os treinamentos para a temporada de 2017, no entanto as apresentações de jogadores estão em ritmo acelerado. Nesta segunda (9), antes do treinamento no CT Água Amarela, o clube apresentou de forma oficial mais quatro reforços: Luiz Otávio, Elias, Osman e Andrei Girotto.

O goleiro Elias foi um dos primeiros jogadores a ser anunciado como reforço para 2017, ele comentou sobre a satisfação e o desejo de jogar em Chapecó.

“Eu fiquei surpreso com o convite da Chapecoense. Nesse momento, de dor, a gente quer ajudar de alguma maneira, mas não sabe como. Quando o convite veio eu não pensei duas vezes.”

O goleiro comentou sobre a responsabilidade de ficar com a camisa de Danilo.

“Eu não venho para substituir o Danilo. Ele é insubstituível aqui, estava em nível de seleção. Eu quero fazer o meu trabalho, o melhor. Apresentar um trabalho ainda melhor que apresentei no Juventude”.

Andrei Girotto que estava jogando no Japão, também falou da responsabilidade de jogar no clube catarinense.

Nós estamos unidos para fazer um ótimo trabalho, jogar aqui não será fácil, mas precisamos estar unidos. Tudo é diferente e a gente já sentiu que aqui realmente é uma família, desde o momento em que chegamos. Fomos muito bem recebidos, pela diretoria e também pela torcida.”

Luiz Otávio (Luverdense) e Osman (América-MG) também pontuaram falaram sobre a gestão da Chapecoense, considerando um ponto determinante para a vinda do clube.

“Tirando o fato ter acontecido a tragédia, a gente sempre ouviu que a Chapecoense tem uma das melhores gestões do pais, com certeza está entre os melhores clubes nesse quesito. Não tem porque dizer não para a Chapecoense”, comentou o meia Osman.

“Desde o dia do convite eu estava muito motivado para vir para cá e fazer parte da Chapecoense. A gente sabe o que aconteceu e a motivação é de todos, todos podem esperar o melhor da gente.”

