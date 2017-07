Chapecoense desperdiça chances e Atlético-GO vence por 2 a 1 na Arena Condá

Fonte: Gazeta Esportiva – A Chapecoense desperdiçou boas chances, não conseguiu se impor em casa e levou a derrota por 2 a 1 pelo Atlético-GO, neste domingo, em plena Arena Condá. Em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, os goianienses viraram o jogo fora de casa e puderam respirar um pouco na tabela de classificação. Os gols da partida ficaram por conta de Luiz Otávio, pela Chape, e Luiz Fernando e Gilvan para o Dragão.

Com o resultado, a Chape se complicou na tabela. Ocupando a 11ª posição, o Verdão do Oeste tem apenas 21 pontos somados e pode ser ultrapassado por outras equipes ao longo da rodada deste domingo.

Já o Atlético-GO deu uma respirada com a vitória. Caso tivesse perdido o jogo, seria a 12ª derrota da competição, deixando a vida do time de Goiânia ainda mais difícil no restante do campeonato. Mesmo seguindo na lanterna, o Rubro-Negro se igualou aos 12 pontos do penúltimo colocado Vitória, ficando atrás apenas no saldo de gols.

O jogo – A partida começou quente em Chapecó. O primeiro lance perigoso veio dos visitantes que, aos três minutos após um cruzamento na pequena área da Chape, deixou a bola sobrar para Gilvan, que cabeceou mal e mandou para fora, desperdiçando a primeira chance do jogo.

A Chape criou algumas jogadas de perigo para o time visitante. Ainda assim, deixou passar boas oportunidades e abriu o placar apenas no final do primeiro tempo. Aos 27 minutos, Arthur deixou a zaga do Dragão preocupada, ao subir bem na bola e cabecear com força nas mãos do goleiro Felipe Garcia, que fez uma bela defesa para o Rubro-Negro.

O primeiro gol só foi sair aos 39 minutos do primeiro tempo. Após a cobrança de escanteio, Luiz Otávio antecipou diante do zagueiro Roger Carvalho e mandou de cabeça no canto direito de Felipe Garcia, deixando o goleiro sem chances de defender o tento na Arena Condá.

Depois do feito, a Chape deu uma recuada. Apesar de o Atlético-GO ter proposto menos jogadas que a equipe de Santa Catarina, pareceu mais importante ir para o intervalo com o resultado do que buscar ampliar o placar. O Dragão, por sua vez, até tentou reagir em alguns lances, mas não acertou.

Na volta para o segundo tempo, o time de Chapecó voltou a mandar no jogo. Logo aos oito minutos de partida, Apodi recebeu a bola pelo lado direito e, mesmo sem ângulo, chutou direto ao gol. O goleiro Felipe, desta vez, foi feliz e conseguiu defender o chute do lateral.

Jogando aberto, a Chape deu chance ao adversário chegar. Foi aos 22 minutos da última etapa que o Dragão encontrou o empate, numa ótima jogada individual de Luiz Fernando, que tinha acabado de vir do banco. O jogador invadiu a área pela esquerda e cruzou para Diego Rosa marcar com frieza o empate do Rubro-Negro.

Depois disso, o Atlético-GO tomou o controle da partida e não deu vida fácil à Chapecoense. Gilvan, que havia desperdiçado o primeiro tento do jogo, conseguiu se redimir com a torcida aos 38 minutos do segundo tempo. Após uma boa triangulação pela esquerda, o zagueiro recebeu bem o cruzamento e cabeceou ao fundo das redes, fechando o placar na Arena Condá.

O juiz até deu quatro minutos de acréscimos, mas a Chape não soube aproveitar e o resultado da partida ficou para os visitantes de Goiânia, que venceram por 2 a 1, fora de casa.

