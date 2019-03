Chapecoense faz 2 gols em menos de 5 minutos vence o Mixto e avança na Copa do Brasil

Fonte:Redação Só Notícias (foto: reprodução)- Associação Chapecoense de Futebol derrotou, há pouco, o Mixto Esporte Clube, por 2 a 1, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Com isso, garantiu a vaga para terceira fase da Copa do Brasil e faturou a premiação de R$ 1,45 milhão. Os gols saíram no segundo tempo. O time mato-grossense saiu na frente. William cabeceou e mandou para o fundo do gol. O Mixto vencia até os 43 minutos mas não conseguiu segurar a classificação. Perotti empatou para Chape. Ele antecipou, desviou de cabeça e a bola foi no canto do Vinicius: 1 a 1. A decisão iria para as penalidades. Mas o time catarinense manteve a pressão e, para a decepção da torcida mixtense, a zaga falhou novamente. Everaldo dominou e chutou no meio das pernas do goleiro do Mixto: 2 a 1.

Só Notícias acompanhou todos detalhes da partida em tempo real. Nos primeiros minutos de jogo, o Mixto colocou pressão e buscou resultado positivo em casa. Alan Junior forçou a defesa da Chape pelo lado esquerdo e acabou recebendo falta. Aos 13 minutos, Bruno levantou de fora da área, Everaldo cabeceou e deu trabalho para o goleiro Vinicius do Mixto. Aos 16 minutos, Dinelson não abriu o placar. Ele fez boa jogada, passou com facilidade pela defesa da Chape, bateu e João Ricardo teve que esticar para defender.

Aos 28 minutos, Campanharo e Lucas Coutinho batem cabeças na disputa pela bola. Campanharo sofreu corte e teve que colocar ‘toquinha’ para voltar a jogar. Aos 38 minutos, William do Mixto soltou uma bomba de fora da área, mas sem perigo. A bola passou longe do gol de João Ricardo. Aos 42 minutos, Everaldo tentou avançar sozinho no drible pela esquerda, mas perde o tempo da bola. Aos 43 minutos, Alan Júnior fez ‘corte’ em zagueiro da Chape e torcedores vibram na arquibancada. Fim fo primeiro tempo, sem gols.

No segundo tempo, ambos os times voltaram sem alterações. Aos 6 minutos, Eduardo disputou a bola na área do Mixto e acabou cometendo falta em Rodrigo. Aos 10 minutos, Dinélson tentou tabela, mas acabou neutralizado pela defesa da Chape. Aos 14 minutos, por pouco a Chape não abriu o placar. Lourency recebeu cruzamento, cabeceou e a bola tocou trave.

Aos 30 minutos, William abriu o placar para o Mixto. Ele antecipou Luiz Otávio, cabeceou e mandou para o fundo do gol. João Ricardo se esticou todo, mas a bola bateu no ângulo. Mixto 1 x 0. 42 minutos e mais pressão. Augusto levantou bola, mas zaga do Mixto cortou.

A torcida comemorava muito a vitória do Mixto mas não esperava pelo pior. A Chapecoense não se entregou e, em menos de 5 minutos, liquidou a partida. Aos 44, a defesa do Tigrão falhou e Perotti empatou para Chape: 1 a 1. O resultado levaria a decisão para as penalidades. A Chape cresceu mais e praticamente no último minuto de jogo chegou ao gol da vitória. Everaldo, que teve atuação discreta na partida, fez o gol da vitória em nova falha da zaga mixtense. Ele dominou e chutou no meio das pernas do goleiro Vinicius ‘matando’ o jogo: 2 a 1 e a Chapecoense está classificada.

O Mixto, agora, concentra suas atenções no Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello.

