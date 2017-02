Chapecoense negocia e pode ter o mesmo patrocinador do Barcelona

Equipe de Chapecó está em tratativas com a Qatar Airways, uma das maiores companhias aéreas do mundo

A Chapecoense está negociando patrocínio com uma das maiores companhias aéreas do mundo. Segundo o Uol, a Qatar Airways, que ocupa a área mais nobre da camisa do Barcelona, estaria em tratativas com o clube brasileiro.

No ano passado, o presidente da Federação de Futebol do Qatar, Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Than, foi a Chapecó prestar solidariedade ao clube pelo desastre aéreo ocorrido na Colômbia. O dirigente aproveitou a ocasião para convidar o sub-17 da Chapecoense a disputar o Alkass Cup Qatar em 2018.

Sediada em Doha, a Qatar Airways é uma das maiores e mais premiadas companhias aéreas do mundo. A empresa patrocina o Barcelona desde 2013, em parceria que rende o equivalente a R$ 130 milhões anuais ao clube espanhol. O contrato termina em julho, quando o Barça passará a ter o apoio da companhia japonesa de produtos eletrônicos Rakuten.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...