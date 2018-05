Chapecoense reage e deixa o Ceará em situação complicada no Brasileirão

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: divulgação/Chapecoense) – Derrotada por 3 a 0 pelo Internacional e por 3 a 1 pelo Fluminense nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense aproveitou o fato de enfrentar um time da parte inferior da tabela de classificação para reagir. Na noite desta quarta-feira, derrotou o Ceará por 2 a 0, com gols de Arthur Caike e Canteros (de falta) no segundo tempo, na Arena Condá.

O resultado deixou a Chapecoense com 9 pontos ganhos, mais longe da zona de rebaixamento. Lá dentro, está o Ceará, que ainda não venceu no seu retorno à Série A e soma 3, assim como o lanterna Paraná.

No sábado, a Chapecoense tentará embalar contra o Atlético-MG, no Independência. Um dia depois, o Ceará voltará ao Castelão para buscar a reabilitação diante do Cruzeiro.

Mesmo sem contar com grande público na Arena Condá, a Chapecoense tentou aproveitar o fato de atuar em casa para assumir o controle da partida nos primeiros minutos. O Ceará, no entanto, soube conter o ímpeto do time adversário.

Apesar de mais contida, a equipe visitante também chegou a assustar. Aos 28 minutos, Valdo desviou a bola com a coxa após cobrança de escanteio e errou o alvo. Assim como Arthur Caike, que ficou com uma sobra dentro da área pouco depois e bateu para fora.

Já o chute de Leandro Pereira, aos 41 minutos, tinha endereço. O atacante arrematou de primeira, de fora da área, depois que Arthur ajeitou com o peito e parou em uma boa defesa do goleiro Everson. “Ele foi muito feliz”, elogiou o jogador da Chapecoense.

O Ceará queria ser feliz também ofensivamente. Com Tiago Alves na vaga de Fabinho, o time dirigido por Jorginho voltou do intervalo mais presente no ataque e criou chances de gol com Hyuri e Wescley.

Foi a Chape, porém, que abriu o placar. Wellington Paulista, que havia substituído Guilherme, fez um cruzamento da direita para a área, aos 17 minutos. A bola quicou no meio do caminho e encontrou Arthur, que se esticou na segunda trave para empurrar para dentro.

Recompensada por ter buscado mais o gol do que o Ceará, a Chapecoense voltou a fazer a sua torcida vibrar aos 33 minutos. O responsável foi o argentino Canteros, cobrando falta com perfeição e complicando de vez o Ceará na partida.

Nos minutos finais, Alan Ruschel, um dos sobreviventes do trágico acidente aéreo que marcou a história da Chapecoense, virou o foco dos aplausos dos torcedores ao entrar no lugar de Leandro Pereira.

