Chapecoense sai atrás pelas quartas de final da Copa Sul-Americana

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Luís Acosta/AFP) – A Chapecoense não conseguiu evitar a derrota para o Junior Barranquilla no primeiro confronto das quartas de final da Copa Sul-americana, na noite desta quarta-feira, mas também não volta para o Brasil com um resultado que tire sua esperança de se manter viva na competição. No fim, a derrota por 1 a 0 no estádio Metropolitano Roberto Meléndez ficou de bom tamanho, principalmente por tudo que a equipe teve de passar para entrar em campo.

A equipe de Capecó precisou de quase dois dias para chegar no palco do confronto. Problemas com o voo, divergências entre o serviço de fretamento contratado e até viagem de van. A delegação verde teve de passar por cima de todo esse cansaço para entrar em campo.

Mesmo assim, o jogo foi muito equilibrado até a primeira metade do primeiro tempo, com os brasileiros tendo um pouco de dificuldades na transição entre defesa e ataque, porém, sem sofrer grandes perigos atrás. O jogo parecia controlado, até Escalante receber dentro da a´rea com liberdade, girar e bater rasteiro, sem chance para Danilo, já aos 38 minutos.

Na segunda etapa, o panorama se repetiu. A Chapecoense até tentou buscar a igualdade, mas parecia mais preocupada em não deixar com que os colombianos abrissem uma vantagem que complicasse a missão no jogo de volta. Danilo ainda fez uma boal defesa antes do apito final.

Assim, o Junior Barrinquilla volta a vencer depois de 12 jogos. A equipe chegou até a poupar seus titulares no campeonato local para este duelo pela Copa Sul-americana. De qualquer forma, na próxima quarta-feira, ás 21h45, na Arena Condá, os dois times decidem quem avançará à semifinal para enfrentar o vencedor do confronto entre Cerro Porteño e Independiente, que empataram sem gols em Medellín na terça.

Antes, entretanto, a Chapecoense encara o Santos, domingo, também em casa, às 19h30, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe so Sul é a 11ª colocada na tabela de classificação, com 42 pontos.

