Chapecoense sofre virada do Lanús e tropeça na Arena Condá pela Libertadores

Fonte: Gazeta Esportiva – A Chapecoense tropeçou em sua estreia na Arena Condá pela Copa Libertadores, na segunda rodada da competição, e acabou derrotada pelo Lanús-ARG, de virada, por 2 a 1. Rossi abriu o placar para o Verdão, mas Nicolás Aguirre, José Sand, de pênalti, e Lautauro Acosta decretaram a vitória argentina.

A torcida do Verdão do Oeste começou o jogo incentivando muito a equipe, mas as duas equipes não conseguiam criar grandes oportunidades de gol. Com muita marcação e entrada duras, já que o juiz deixava o jogo correr, os times passaram em branco na primeira etapa.

No segundo tempo, porém, o cenário foi oposto. Com apenas quatro jogados, João Pedro arriscou de canhota, pegou mal na bola, mas acabou dando sorte. A sobra ficou nos pés de Rossi, que ajeitou e tirou do goleiro para marcar a levar a Arena Condá ao delírio com a Chape na frente.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...