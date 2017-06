Chapecoense supera o Vasco em casa e volta a vencer no Brasileiro

Fonte: Gazeta Esportiva – O Vasco segue sem vitórias fora de casa no Campeonato Brasileiro. Em partida disputada na noite desta quarta-feira, na Arena Condá, em Chapecó, o time carioca acabou derrotado pela Chapecoense por 2 a 1, pela sétima rodada da competição.

O resultado fez a equipe catarinense subir para a quarta colocação, com 13 pontos, enquanto o Vasco segue com nove, na 12ª posição. Os gols do duelo foram marcados por Andrei Girotto e Arthur Caike para a equipe da casa, enquanto Jean anotou para o time de São Januário.

O jogo foi equilibrado e a Chapecoense foi mais objetiva para aproveitar as oportunidades que surgiram. O Vasco entrou com uma formação cautelosa e não conseguiu se encontrar em momento nenhum da partida. E só não sofreu mais gols pela ótima atuação do goleiro Martín Silva.

Na próxima rodada do Nacional, a Chapecoense vai enfrentar o Botafogo, mais uma vez em casa. O Vasco, por sua vez, volta a São Januário, diante do Avaí.

Disposta a se reabilitar dos últimos resultados negativos, a Chapecoense começou a partida no ataque. Incentivado pela torcida, o time catarinense pressinou o Vasco, que atuava de forma cautelosa. Aos seis, após cruzamento de Seijas, Luiz Otávio cabeceou com perigo, mas a bola saiu.

A Chapeconse ficava muito tempo com a bola nos pés, tentando buscar espaço na defesa da equipe carioca. Aos dez, Andrei Girotto chutou e o uruguaio Martín Silva defendeu bem.

O Vasco pouco se aventurava no ataque, parecendo mais preocupado em bloquear os avanços do adversário. Aos 22 minutos, os comandados de Vagner Mancini chegaram novamente, e o volante Luiz Antonio chutou para nova defesa do arqueiro cruzmaltino.

Aos 25 minutos, o lateral Alan Cardoso, que já havia recebido cartão amarelo e seguia cometendo faltas, foi substituído por Andrezinho. Apesar de consolado pelo treinador cruz-maltino que tentou explicar a substituição, o atleta, revelação das categorias de base, saiu chorando.

Aos 28, a Chapecoense marcou o primeiro gol. Após cobrança de escanteio, Andrei Girotto subiu mais do que a zaga para colocar a bola nas redes.

Seis minutos depois, a Chapecoense esteve muito perto de marcar o segundo gol. Após cruzamento de Seijas, Luiz Otávio cabeceou, a bola bateu na trave e saiu.

O lance parece ter acordado o Vasco, que passou a pressionar em busca do empate. Aos 30 minutos, após boa troca de passes, Douglas chutou forte e a bola bateu no rosto do goleiro Jandrei. Um minuto depois, o Vasco empatou. Nenê bateu escanteio e Jean subiu para cabecear e deixar tudo igual.

Os dois times voltaram sem modificações para o segundo tempo. E logo aos cinco, o time dirigido por Vagner Mancini criou a primeira chance para desempatar. Reinaldo cobrou lateral na área e Victor Ramos completou, mas Martín Silva salvou com o pé.

Aos nove, o uruguaio voltou a salvar o Vasco com duas grandes defesas. Luiz Antonio bateu colocado, o goleiro defendeu parcialmente e Arthur completou, mas Martín Silva defendeu outra vez.

A Chapecoense seguiu pressionando e o camisa 1 continuava defendendo tudo. Aos 12, após cobrança de escanteio, Arthur cabeceou e o goleiro do Vasco fez outra grande defesa.

De tanto pressionar, a equipe catarinense chegou ao segundo gol, aos 16. Arthur mandou uma bomba no ângulo, sem qualquer possibilidades de defesa: 2 a 1.

Em desvantagem, o técnico Milton Mendes decidiu tornar o time mais ofensivo e trocou o volante Wellington pelo atacante Manga Escobar. A equipe da casa seguia controlando a partida e, aos 29, Neném arriscou para nova intervenção de Martín Silva.

Mendes queimou todas as substituições, mas o Vasco seguiu encontrando grande dificuldade para ameaçar o gol defendido por Jandrei. Já a Chapecoense se limitava a defender a vantagem, pouco se arriscando no ataque.

Aos 41 minutos, após levantamento de Nenê, Breno cabeceou forte e quase conseguiu marcar o gol do empate, mas a bola saiu. Nos minutos finais, o time da casa apenas procurou administrar o resultado e acabou conquistando seu objetivo.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...