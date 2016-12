Chapecoense – Velório de vítimas de acidente é encerrado na Arena Condá

As homenagens às vítimas do acidente com o Chapecoense são encerradas na Arena Condá, em Chapecó/SC. Antes, o bispo da arquidiocese de Chapecó, Dom Odellir José Magri, discursou e transmitiu a mensagem do papa Francisco.

“Consternado pela trágica notícia do acidente aéreo na Colômbia que causou numerosas vitimas, o papa pede que transmita suas condolências e sua participação da dor de todos os enlutados”, disse.

Em seguida, o jornalista Cid Moreira leu a carta bíblica de Paulo no estádio da Chapecoense e emocionou o público.

“Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.O amor nunca perece; mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará.Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos;quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá”.

No ato final da cerimônia de sepultamento, foram prestadas as honras militares às vítimas do acidente aéreo na Colômbia, ao som da marcha fúnebre Va Pensiero, de Giussepe Verdi. Depois, houve um minuto de silêncio.

Os familiares das vítimas foram aplaudidos em momento de forte emoção, enquanto caminham pelo gramado do estádio, nos instantes finais da homenagem às vítimas do acidente com a Chapecoense.

Camisas e fotografias das vítimas são depositadas por familiares no gramado. Os corpos das vítimas que não forem velados em Chapecó serão transportados em instantes para serem velados em suas respectivas cidades e estados.

No ato final da cerimônia em homenagem à seleção chapecoense na Arena Condá, os dirigentes do time entregam uma placa ao técnico do Atletiico Nacional e ao embaixador da Colômbia no Brasil.

POR Notícias Ao Minuto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

