Chapecoense vence clássico contra Avaí e assume a liderança

Fonte: Gazeta Esportiva – A Chapecoense venceu neste domingo o Avaí por 2 a 0, na Arena Condá. Os gols de Andrei Girotto e Arthur garantiram os três pontos e a liderança do returno do Campeonato Catarinense para a equipe de Chapecó. Somando dez pontos na tabela de classificação, mesma pontuação de Joinville, a equipe assume a liderança pelo melhor saldo de gols.

A equipe da casa pressionou o adversário por todo o primeiro tempo. Avançando seus jogadores para pressionar a saída de bola, criou três boas chances antes mesmo dos cinco minutos de partida. O começo intenso rendeu frutos para a Chapecoense, que abriu o placar aos seis minutos com Andrei Girotto. O volante recuperou a bola no ataque, passou por um defensor e acertou um chute forte sem chances para o goleiro adversário. Mesmo com o gol, a Chape continuou atuando de maneira ofensiva e, após perder ótimas oportunidades, acabou ampliando o placar aos 44 minutos, quando Arthur aproveitou o vacilo da zaga e arriscou de fora da área, superando o goleiro Kozlinski.

Para a segunda etapa, o prognóstico da partida mudou pouco. O Avaí teve mais posse de bola, mas pouco conseguia criar, muito graças à atuação apagada do meia Marquinhos. Assim, o time da casa ficou bem postado atrás buscando o contra-ataque, conseguindo segurar o resultado positivo em casa.

Metropolitano e Joinville empatam sem gols

Em outro jogo deste domingo, às 10h, o atual segundo colocado Joinville visitou o Metropolitano e a partida acabou sem gols para nenhum dos lados. O empate por 0 a 0 no estádio do Sesi, em Blumenau, fez o visitante chegar aos 10 pontos neste segundo turno do torneio, enquanto o Metropolitano soma agora o seu segundo ponto na competição.

