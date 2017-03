Chapecoense vence Criciúma antes de estreia na Libertadores

Fonte: Gazeta Esportiva – A Chapecoense encerrou sua participação no primeiro turno do Campeonato Catarinense com vitória, neste sábado. Na Arena Condá, a equipe fez 2 a 0 no Criciúma, com gols de Túlio de Melo e Luiz Otávio. O triunfo levou a equipe aos 17 pontos, enquanto o time do técnico Deivid encerrou sua participação com 13.

No primeiro tempo, o começo foi eletrizante, com os dois times criando boas chances. Túlio de Melo, pela Chape, e Hélio Paraíba, pelo Tigre, estiveram perto de abrir o placar nos três minutos iniciais.

Se perdeu a chance aos 15 segundos, o atacante dos donos da casa compensou aos 22. Osman cruzou para a área, e Túlio cabeceou para o chão. O goleiro Luiz, que usou a camisa 88 em homenagem a Cléber Santana, um dos falecidos na tragédia da Chapecoense em 2016, ainda esteve perto da defesa, mas não evitou o gol: 1 a 0.

O time de Vagner Mancini seguiu melhor na partida, mas não ampliou o placar antes do intervalo. O arqueiro dos visitantes fez boa defesa em arremate de Neném, e no rebote Nadson isolou.

Na segunda etapa, a situação ficou ainda melhor para a equipe. Aos 22, o lateral Chico, do Criciúma, recebeu o segundo amarelo, sendo expulso. A partida, diferente da primeira etapa, ficou mais lenta, com menos lances de perigo.

Ainda assim, a Chape chegou ao segundo gol, aos 35, definindo a vitória. Em escanteio, o zagueiro Luiz Otávio subiu mais que a defesa e ampliou o placar.

Agora, as equipes se preparam para o segundo turno do Catarinense, que começa no próximo fim de semana. A Chapecoense encara o Inter de Lages, enquanto o Criciúma pega o Avaí, campeão do primeiro turno.

Antes disso, porém, a equipe de Vagner Mancini faz sua primeira partida na história da Libertadores. Na terça-feira, o time vai à Venezuela, encarar o Zulia. O duelo acontece às 21h45 (de Brasília).

