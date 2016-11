Chapecoense vence e afunda o Figueirense na zona de rebaixamento

Fonte: Gazeta Esportiva – A Chapecoense venceu o Figueirense por 1 a 0, na Arena Condá, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória fez a Chape respirar aliviada, afastando praticamente todas as chances contra o rebaixmaento. Por outro lado, a derrota custou caro ao time alvinegro, que se vê a possibilidade de sair das últimas colocações cada vez mais distante.

O Figueira chegou a começar melhor a partida, tendo chances de abrir o placar, mas tomou um banho de água fria após a expulsão de Marquinhos Pedroso, que recebeu dois cartões amarelos.

No fim da primeira etapa, a Chape já começou a melhorar o seu rendimento, mas foi no segundo tempo que os mandantes assumiram controle total da partida. Com um a mais, o Verdão criou diversas oportunidades até marcar com Kempes, aos 30 minutos.

Com a derrota, o Figueirense permanece na 18ª colocação com 33 pontos, seis a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento. A Chapecoense, por outro lado, vive situação mais tranquila. O clube chegou aos 46 pontos e subiu para o 10º lugar.

O jogo – Mesmo fora de casa, foi o Figueirense quem conseguiu criar a primeira chance de perigo na partida. Aos 6 minutos, Lins avançou bem pela esquerda, cortou para o meio e bateu firme de fora da área e a bola saiu próxima à trave de Danilo.

Com bom início, o Alvinegro seguiu no ataque e quase abriu o placar. Aos 13, Rafael Moura cruzou da esquerda, a bola passou por todo mundo dentro da área e sobrou para Ferrugem, que passava livre por trás da zaga e chegou batendo forte de primeira, mas erra o alvo.

Aos 25 minutos, no entanto, o Figueira tomou uma ducha de água fria. Depois de receber cartão amarelo por falta em Gil aos 17 minutos, Marquinhos Pedroso voltou a cometer falta em Ananias e recebeu o segundo amarelo, sendo expulso.

Apesar de estarem com um a menos, os visitantes não deixaram de atacar. Inclusive, aos 38, Danilo teve papel crucial para segurar o zero no placar. Lins enfiou ótima bola para Ferrugem, que ficou cara a cara com o goleiro, mas bateu em cima de Danilo, que se jogou em cima da bola.

O susto pareceu ter acordado a Chapecoense. Logo em seguida, Thiaguinho achou Hyoran dentro da área e o meia deu uma cavadinha, mas Gatito Fernández fechou bem a meta e evitou o gol. Antes de descer para os vestiários, o Verdão do Oeste perdeu outra ótima oportunidade com Tiaguinho, que demorou para finalizar na área e foi bloqueado por Josa.

Já na segunda etapa, a Chape mudou de postura e assumiu controle do jogo. Aos 6 minutos, Hyoran recebeu na entrada da área, ajeitou para a perna esquerda e mandou uma pancada com a canhota, que explodiu no travessão de Gatito.

Aos 14, Hyoran desperdiçou uma chance claríssima de gol. Dener cruzou na área e encontrou o meia livre na altura da pequena área, mas Hyoran cabeceou mal e a bola saiu por cima da meta.

Depois de diversas oportunidades perdidas, a Chape conseguiu finalmente abrir o placar aos 30 minutos. Dener cruzou da esquerda, Lucas Gomes finalizou fraco e Gatito não alcançou. A bola foi no travessão e Kempes aproveitou para mandar para o fundo das redes.

Com um a menos desde a metade do primeiro tempo, os jogadores do Figueirense não tinham mais perna para correr atrás de um empate fora de casa e acabaram sendo derrotados na Arena Condá, ficando cada vez mais distante de uma salvação contra o rebaixamento.

