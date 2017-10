Chapecoense vence Fluminense em casa e mantém jejum

Fonte: Gazeta Esportivam (foto: arquivo/assessoria) – A Chapecoense interrompeu a sequência de bons resultados do Fluminense no Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 0, em partida disputada na noite deste domingo, na Arena Condá. O resultado manteve o jejum do Tricolor que nunca conseguiu derrotar a equipe catarinense em competições oficiais. Com a vitória, a Chapecoense chegou a 38 pontos ganhos e agora ocupa a 11ª posição. O Tricolor parou nos mesmos 38 pontos, mas caiu para a 13ª colocação. Os gols foram marcados por Arthur, no primeiro tempo e Wellington Paulista, em lance polêmico, na segunda etapa.

O resultado fez justiça ao time de Chapecó que foi mais objetivo do que o adversário e conseguiu estabelecer a vantagem com todos os méritos. O Fluminense parecia mais preocupado com o duelo contra o Flamengo pela Sul-Americana e poupou alguns titulares como o artilheiro Henrique Dourado e o meia Sornoza. Sem força ofensiva, o Tricolor das Laranjeiras não conseguiu criar condições para obter um resultado melhor.

Na próxima rodada, o Fluminense vai receber o Bahia no Maracanã. A Chapecoense vai visitar o Atlético – PR na Arena da Baixada.

Os dois times ainda nem tinham esquentado dentro de campo quando a Chapecoense marcou o primeiro gol. Reinaldo cruzou da esquerda e Arthur se aproveitou da desatenção da defesa tricolor para cabecear e colocar a bola nas redes de Diego Cavalieri. O gol surpreendeu o Fluminese que passou a encontrar dificuldades para se organizar ofensivamente.

Aos 14 minutos, Reinaldo voltou a investir pela esquerda e cruzou para Arthur que escorou para a conclusão de Wellington Paulista, mas Diego Cavalieri fez a defesa. O Tricolor das Laranjeiras chegou pela primeira vez na área catarinense aos 16 minutos com um chute longo do lateral Lucas. O goleiro Jandrei defendeu em dois tempos, com alguma dificuldade.

A partir dos 20 minutos, o jogo ficou mais equilibrado com as duas equipes se alternando na posse de bola, mas encontrando dificuldades para concluir as jogadas ofensivas.Aos 26 minutos, Gustavo Scarpa decidiu arriscar de longe, mas o chute saiu torto e sem levar perigo para o gol defendido por Jandrei. Três minutos depois, a Chape ficou bem próxima de marcar o segundo gol. Luiz Antonio cobrou escanteio e Amaral cabeceou para fora, depois da saída errada de Diego Cavalieri.

