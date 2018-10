Chefe de bando reage e acaba morto em troca de tiros com a polícia

Fernando Miller era foragido do Sistema Penal do Estado

(Foto: POLÍCIA CIVIL) -O foragido Fernando Miller Pamplona Farias morreu nas primeiras horas da manhã de ontem em uma troca de tiros com policiais civis da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e da Seccional Urbana da Sacramenta. Os agentes foram até o bairro da Pratinha II, em Belém, para prender o homem, que era chefe de uma associação criminosa especializada em assaltos a lojas de informática e de aparelhos celulares, atacando principalmente os estabelecimentos localizados em shopping centers. No confronto armado, ele foi ferido e morreu antes que pudesse receber socorro médico.

