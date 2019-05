Chefe de quadrilha de fraudes em empréstimos bancários é preso em flagrante

(Foto:Reprodução/Ascom Polícia Civil)-Crimes de estelionatário já superam prejuízo de R$ 100 mil às empresas

Policiais civis da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) prenderam em flagrante, na noite da última quarta-feira (8), Bruno Rafael Fernandes Pereira, apontado como chefe de associação criminosa especializada em fraudes de empréstimos bancários em Belém e Castanhal.

De acordo com informações da Polícia Civil, o acusado é especialista em falsificação de documentos e já acumula um prejuízo de mais de R$ 100 mil às empresas bancárias. No momento em que foi preso, Bruno tentava novamente conseguir um empréstimo de R$ 20 mil em uma agência de financiamentos de Belém.

No momento da prisão, o acusado estava com Jurema de Araújo Paes e portava um documento falso, que seria usado no crime. A documentação foi apreendida e a prisão decretada. Jurema foi apontada como associada do acusado. Além do documento em questão, a polícia apreendeu com o acusado diversos outros documentos falsos de identidade.

O delegado responsável pelo caso, Ricardo Rosário, explicou que a equipe chegou até o acusado após denúncias de representantes de Correspondentes Bancários e Financeiras. Durante a investigação, foi verificado que Bruno cooptava pessoas, em sua maioria idosas, para falsificar documentos e solicitar empréstimos a instituições financeiras. O ato é enquadrado como crime de estelionato e tanto Bruno, como Jurema foram indiciados por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa.

