Chefe Departamento Esporte é flagrado ameaçando aluno com facão em Novo Progresso

Uma agressão de um técnico de futebol que também e Chefe do Departamento de Esporte do Município foi filmada por aluno e postada nas redes sociais em Novo Progresso. (Foto Reprodução)



O desentendimento ocorreu nesta sexta-feira (30), após uma partida de futebol no estádio municipal , onde o árbitro expulsou um jogador, a falta foi cometida em uma disputa de bola, segundo a vitima que adentrou ao campo, os dois deveriam ser impulsos, foi ai que começou a briga entre técnico e aluno,relatou

Diego Ribeiro, disse ao Jornal Folha do Progresso, que entrou na quadra para conversar com o juiz sobre atitude de ter expulsado um atleta – deveria ter expulsado os dois, argumentou!

Neste momento o professor de futebol que é o técnico da escolinha se aproximou e pediu para conversar com ele que, mas teria que ser fora do estádio. Nesta segunda-feira (02) , Esquilate o chamou e pediu para ele o seguisse para conversar em frente ao estádio municipal, assim ele fez chegando lá o professor desceu da Combi com um facão em mãos e o ameaçou. “Ele me chamou para conversar e puxa um facão pra mim ,lamentável”! – Veja o Vídeo;

Nas imagens, o homem, técnico do time da escolinha municipal aparece descendo do veiculo com um facão em mãos. Gritando: “Você quer o que? Você Quer o que Comigo?

Outro Lado

Procurado pelo Jornal Folha do Progresso o Chefe do Departamento de Esporte do Município de Novo Progresso,popularmente conhecido como Professor Esquilate , informou via WhatsApp, que este rapaz estava altamente embriagado na sexta-feira(30), ele foi expulso do campeonato, que o vídeo é verdadeiro e aconteceu nesta segunda-feira (02), no momento que ele estava buscando alunos com o veiculo, ele o seguiu para tirar satisfação, “eu estava com criança dentro do carro, foi preciso ver o que ele queria,pode ver que ele vinha me seguindo, eu paro ele vem na verdade ele já vinha atrás gravando qual será a intenção dele”?

Segundo informou Esquilate no campeonato passado ele já deu muito problema, e agora ele foi expulso este é o motivo da perseguição, esclareceu.

O técnico que é chefe do departamento de esporte do município, disse que atitude o jogador que estava na torcida foi abusiva, e segundo ele tinha que ser banido da escola.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...