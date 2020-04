Chefe do tráfico do Comando Vermelho morre jogando futebol em presídio

Sapinho infartou dentro do Instituto Penal Vicente Piragibe – (Foto:Reprodução)

Leonardo Marques da Silva, de 49 anos, apontado como chefe do tráfico no Morro da Providência, morreu nesta segunda-feira (20) enquanto jogava futebol no Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro.

Sapinho da Providência, como era conhecido, pertencia a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e estava preso desde 2004. Ele era irmão do traficante Evanilson Marques da Silva, o Dão da Providência, que está foragido segundo o portal Extra. Dão assumiu o tráfico na Providência depois da prisão de Sapinho.

O criminoso já tinha sido condenado a 40 anos de prisão por crimes como tráfico de drogas

Bruna Vasconcelos –

21h42 – 21/04/2020

