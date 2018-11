Chefe do tráfico no RJ preso em Belém é transferido para a capital carioca

Marcelo Xará no aeroporto Internacional de Belém, no Pará, para ser transferido para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (21). — Foto: Denise Soares / TV Liberal

O traficante Marcelo Fonseca de Souza, preso nesta quarta-feira (21) pela Polícia Civil em Belém, foi transferido nesta quarta para o Rio de Janeiro. Ele é acusado por comandar um esquema de gás de cozinha na zona oeste da capital carioca.

Segundo a polícia, Marcelo Fonseca de Souza, o Marcelo Xará, que seria o chefe do tráfico, estava morando com sua família em um apartamento de luxo na capital paraense desde o mês de setembro. Ele foi acusado de comandar, de dentro do presídio em Bangu, tentativa de invasão ao Morro dos Macacos que terminou com a derrubada de helicóptero da PM em outubro de 2009. Três militares morreram.

A Justiça determinou a soltura de Xará em julho deste ano. O traficante cumpria pena por tráfico, associação para o tráfico, sequestro, homicídio e assalto desde 1994. Em 2016, o estado pediu sua transferência para presídios federais fora do RJ, mas em 2017 Xará voltou para Bangu.

