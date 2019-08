Chefe grileiro cria grupo de WhatsApp de direita em Novo Progresso

Donizete Severino Duarte, um dos idealizadores do “Grupo Direita Unida Renovada” de Novo Progresso , cria grupo com pessoas de direita e tem vida torta.

Em conversa vazada do grupo neste final de semana, podemos observar diversas criticas direcionadas as pessoas (políticos e empresários) sem que elas possam se defender.

Acusam, denigrem e fazem sensacionalismo de forma absurda. Nem as autoridades do município eles perdoam. Fazem pouco causo e esquecem de seus passado.

Leia Também:Assessor do Prefeito comanda invasão dos sem Tetos em Novo Progresso

Até as reportagens do Jornal Folha do Progresso foi alvo de critica do líder do grupo, que aparenta comentar com magoas do Jornal ou do Diretor.

Até o prefeito da cidade de Novo Progresso é avaliado por eles sem poder defender-se. Desqualificam o atual prefeito de forma grotesca, vereadores e secretários municipais, ninguém serve para alguns componentes do grupo, outros se calam.

Segundo eles o Grupo foi criado para integrantes interessados em combater a corrupção e lutar pelo município.

Desfazem em comentários:

Criador do Grupo

Procuramos saber referente o principal integrante e fundador do Grupo e nos deparamos com a seguinte trajetória:

O principal integrante e criador foi identificado por “DONIZETE SEVERINO DUARTE” de 60 anos, o mesmo que liderou o movimento quando Assessor do ex-prefeito Osvaldo Romanholi (PR), para grilar área de terra da família Prazeres em Novo Progresso, além de estar envolvido em problemas na Justiça.

Procuramos conversar com pessoas próxima onde tem residência na área rural, em uma comunidade ao longo da rodovia BR 163, observamos que lá ele tem problemas de se relacionar com os vizinhos, “está na cidade sem afazer – cuidando da vida alheia”, comentou o morador.

Assessor do ex-Prefeito

Procuramos feitos do criador do Grupo “Direita Unida Renovada” , Donizete Duarte, e verificamos que em seu cargo de Assessor do Prefeito, onde recebia salário de R$ 3 mil reais do cofre público do município de Novo Progresso, não deixou nenhum relato de feitos, a não ser o de ameaça a líder sindical que lutava para a categoria receber salários atrasados.

Boletim de Ocorrencia (DEPOL)

“Donizete ameaçou a então Secretária de Educação Nubia Franccini”, a professora Nubia Silvana Lima Machado Franchini , representante do SINTEPP de Novo Progresso, registrou em 20 de Março de 2013 , um Boletim de Ocorrência no Plantão Policial, contra o assessor do Prefeito Osvaldo Romanholi(PR), Donizete Severino Duarte, 56 anos, por ameaça de morte.

Leia a noticia:Assessor da Prefeitura ameaça de morte líder do SINTEPP em Novo Progresso

Segundo Nubia, relatou na ocorrência que o assessor Donizete ligou para o celular da vitima, ameaçando ser policial da época da ditadura e que estaria presente na reunião do SINTEPP, posteriormente Nubia foi até a Prefeitura de Novo Progresso protocolar oficio das reivindicações da classe e deparou com o assessor que voltou a ameaçá-la – “Na época que eu fui Policial na ditadura militar eu não deixava nenhum sindicalista vivo”, relatados da denuncia(BO).

Sobre o Grupo

Os que se dizem intelectuais da direita , julgam de forma demasiada os comentários do Grileiro, que comanda hoje a direita renovada em Novo Progresso.

Comentam em fortalecer o grupo para fazer e trazer benefícios para cidade, visam a próxima eleição [deixam claro o interesse], o grupo é politico – se envolve em criticas discutidas e resolvidas entre eles.

Outro Lado

Procurado pelo Jornal Folha do Progresso, o prefeito Macarrão, preferiu não comentar as mensagens do grupo, disse que não lhe ofende, que trabalha para melhorar a vida dos munícipes e não vai se prender a um grupo com pessoas mal intencionados.

Jornal Folha do Progresso

Observamos que o Grupo é de comentários políticos “Caneta Desesquerdizadora”, atitude simples para quem abre uma conta no WhatsApp – depois que passa a politica pode até desaparecer. Nós continuaremos.

Analisando o perfil dos administradores da página resolvemos escrever. “Observamos que por alguns motivos: Falta da liberdade de expressão , em grupo fechado pode ser feito para postarem o conteúdo que desejarem, caluniar, difamar entre eles e a qualquer momento excluir.

Somos totalmente a favor das iniciativas da Liberdade de opiniões, a favor de grupos em redes sociais, livres. Com imparcialidade trabalhamos para fazer o melhor no dia dia da notícia, no entanto contrariamos os que abusam da web e os que venha impedir o funcionamento do livre mercado para impor uma ideologia. É o maior risco para a democracia da nossa geração”, fica escrito.”

Fonte: Jornal Folha do Progresso

