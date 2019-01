Chega a Belém preso acusado de mandar assassinar oito trabalhadores rurais em São João do Araguia

Vergolino: preso por chacina chegou hoje a Belém (Ary Souza)

José Edmundo Ortiz Vergolino foi condenado a 152 de reclusão

Foi apresentado na manhã desta sexta-feira (25), o preso José Edmundo Ortiz Vergolino, condenado a 152 de reclusão pelo assassinato de oito trabalhadores rurais no ano de 1985, na Fazenda do Ubá, situada no município de São João do Araguia, no sudeste paraense.

O preso, de 82 anos, chegou a Belém por volta das 9h26, no Grupamento Aéreo de Segurança Pública (GRAESP), em Val-de-Cans. Ele foi capturado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio da Polícia Civil, na última quinta-feira (24).

Questionado sobre as acusações, Vergolino preferiu não se pronunciar e evitou a imprensa, se dirigindo imediatamente às viaturas de polícia para cumprimento de pena. Ele será encaminhado para o Sistema Penal do Estado.

O caso ganhou notoriedade e repercussão mundial na época e foi levado à Comissão Internacional de Direitos Humanos (CIDH) em 1999, instância que chegou a condenar o Brasil e o Pará pelo episódio das execuções. Vergolino ainda cumpriu parte da pena em 2006, no presídio de Marabá, no sudeste do Pará, mas teve prisão domiciliar concedida pouco tempo depois. Já em 2007, foi concedida a liberdade provisória do acusado. Somente no ano de 2017, foi expedido um novo mandado de prisão definitivo, com a condenação de 152 anos de reclusão, que até então não havia sido cumprido.

Em 2010 foi firmado um acordo entre os familiares das vítimas, o Estado Brasileiro e Estado do Pará. Esse acordo obriga que o Brasil reconheça a responsabilidade internacional por violação de direitos humanos e entre as medidas por parte da segurança está a prisão dos acusados – mandante e executores, dos quais um foi preso e morreu na prisão, e outros dois estão condenados a 199 anos, em sentença transitada em julgado, mas ainda encontram-se foragidos.

Por: Byanca Arruda

