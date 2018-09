Chega ao fim casamento de Anitta e Thiago Magalhães

Casal estava junto desde o ano passado e, no final de 2017, assinaram um contrato de união estável

(Foto: Reprodução/Instagram)= O casamento de Anitta e Thiago Magalhães chegou ao fim. A informação foi divulgada pelo colunista do jornal O Globo, Ancelmo Gois. O casal estava junto desde o ano passado e, no final de 2017, assinaram um contrato de união estável.

De acordo com a assessoria de imprensa da cantora, “a decisão foi de comum acordo” e “a amizade, a admiração e o carinho entre os dois permanecem”.

Por: Extra 8 de Setembro de 2018 às 16:33

