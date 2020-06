Chegam a Santarém mais 10 kits de respiradores para ampliação de leitos do HCS e HBRA

Mais 10 kits de respiradores chegam em Santarém — Foto: Agência Pará/Divulgação

Quatro equipamentos ficaram no hospital de Campanha e os outros seis foram para o Hospital Regional do Baixo Amazonas.

O Hospital de Campanha (HCS) e o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, no oeste do Pará, receberam na segunda-feira (8) dez novos respiradores enviados pelo Governo do Estado. Quatro equipamentos ficaram no hospital de Campanha, completando assim 26 leitos de estabilização na unidade.

Outros seis respiradores foram encaminhados para o HRBA e irão auxiliar no atendimento de casos de média e alta complexidade na região. Agora, a unidade completa 45 leitos de Unidade de Terapia Intensiva, deixando Santarém com 71 leitos para atender os municípios da região oeste do Pará.

O secretário regional de Governo, Henderson Pinto explicou que essa ampliação é para diminuir a lista de espera de pacientes com agravamento da doença e foi um compromisso assumido pelo governo do estado.

“Essa é mais uma das metas executadas pelo governador Helder, fortalecendo o hospital de Campanha da região, dando uma retaguarda na área da saúde aos moradores, o que tem sido de grande importância no combate à pandemia, ajudando a salvar milhares de vida”, destacou

Além disso, o secretário ressaltou que a região conta com duas aeronaves que fazem o transporte aeromédico, exatamente para agilizar o transporte de pacientes com covid-19.

Com essa remessa, o estado já alcança a margem de mais de 600 respiradores, distribuídos em vários municípios como Belém, Breves, Tucuruí, Marabá, Redenção e Santarém.

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...