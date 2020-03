Cheia assustadora no rio jamanxim ameaça passar por cima da ponte

O rio Jamanxim permanecia em ritmo de cheia até as 17h desse domingo (15). Com a cabeceira atingida por chuva intensa entre sexta-feira e sábado, o nível de água do rio subiu de forma considerada assustadora.

Agua nivelou com a ponte e ameaça passar por cima.

Em relação à ponte , que passa sobre o rio, o trafego permanece liberado, até esta segunda-feira (16). Com a cheia o risco de acidente aumenta, bom é evitar passar. A prefeitura informou que não havia previsão de interdição da ponte. “Mas caso o nível da água continue a subir será feita uma nova avaliação”, enfatizou o prefeito.

LEIA MAIS:Pontes sobre o rio jamanxim estão ameaçadas pela cheia

As fotos feitas no local, na manhã desta segunda-feira mostram que a água do rio Jamanxim atingiu as vigas da ponte. Caso suba mais 25 centímetros, passará sobre o tabuleiro da ponte. Essa é uma das maiores cheias do rio, de que se tem notícias, ao longo dos últimos 41 anos, desde a grande enchente de 1979.

Um Vídeo foi postado nas redes sociais e mostra nível da agua com a ponte. Assista;

