Chico Souza toma posse como novo presidente da Câmara de Novo Progresso

Nova mesa diretora da Câmara Municipal de Novo Progresso — Foto: Câmara Municipal/Divulgação

Nova mesa diretora da Câmara Municipal toma posse em Novo Progresso para o Biênio 2019/2020.

Foi empossada, na manhã deste domingo (1º/01), a nova mesa diretoria da Câmara Municipal de Novo Progresso , que vai fazer a gestão no biênio 2019/2020. A cerimônia foi no auditório da Câmara Municipal e contou com a presença de diversas autoridades e integrantes da sociedade progressense.

O novo presidente do Legislativo é o vereador Francisco Gomes de Souza (PSL). Ele assume o lugar que durante 2017/2018 ficou a cargo do vereador Nego do Bento (PROS).

Além do presidente, também integram a nova mesa diretora os vereadores Juarez Civiero(PSL), vice-presidente; Gilberto Luiz Santos (PSB), primeiro secretário e Samuel de Oliveira Bortolin (PSDB), segundo secretário.

Nova Mesa Diretora para o Biênio 2019/2020, foi eleita em sessão especial realizado no dia 1º(primeiro) de Outubro de 2018.

