China- Faixa de pedestre em 3D é a nova aposta para diminuir acidentes

Uma iniciativa no trânsito tenta reduzir os acidentes envolvendo pedestres. Pinturas de faixa de pedestre em três dimensões pelo mundo tentam chamar atenção para a importância desta sinalização para a redução de atropelamentos. Países como China, Índia, Geórgia e mais recentemente a Islândia aderiram a ilusão de ótica. As informações são do G1.

Conforme informou a agência de notícias chinesa Xinhua, em Chengdu, pedestres perceberam que os veículos passam com menor velocidade nas faixas com pintura em 3D. A eficácia destas faixas, no entanto, ainda não foi comprovada por estudos.

Dados da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) dizem que um pedestre tem menos de 20% de probabilidade de morrer caso seja atropelado por um automóvel a menos de 50km/h. No entanto, este pedestre, se atropelado por um carro a 80 km/h, passa a ter aproximadamente 60% de probabilidade de não resistir.

A mesma organização ainda indicou que 22% das mortes do trânsito são envolvendo pedestres, o que ainda não é um dado que assegure que as faixas em 3D possam gerar mudanças definitivas nesse contexto, já que os motoristas podem se acostumar com a inovação e deixarem de reduzir a velocidade diante da sinalização.

Fonte: DOL, Com informações de China News.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...