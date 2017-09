China faz testes com mísseis na fronteira com península coreana

Os testes acontecem menos de 48 horas após a Coreia do Norte realizar o sexto teste nuclear do país. Na ocasião, a explosão causou um tremor de 6.3 graus de magnitude.

A China realizou testes antimísseis, na manhã desta terça, próximo à fronteira com a península coreana. No exercício militar, foram abatidos “mísseis recebidos” pelo país.

