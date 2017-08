Christian Pior detona Pabllo Vittar e manda recado: ‘Cuidado, bicha!’

Em seguida, Evandro tratou de explicar: “Vamos lá! Eu sou fã do Pablo!! Tanto que sigo o João, que veste ele! Eu queria muiiiito falar com ele! Eu, como fã! Fiquei magoado! Confesso!”, desabafou o humorista.

Em desabafo feito nas redes sociais, Evandro diz que a drag queen se recusou a lhe dar uma entrevista. “Sinceramente eu esperava mais humildade do Pabllo Vittar. Sendo gay, poderia ter sido educado, mas me negou uma entrevista. A Anitta falou e foi superlegal. Cuidado, bicha. Tem pessoas que estão na sua frente, antiga, e você não faz a deslumbrada. Cuidado”, escreveu Evandro.

