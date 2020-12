Churrasco em comemoração a vitória de não reeleger vereador em Novo Progresso será dia 12

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme prometido durante a campanha eleitoral de 2020, a população de Novo Progresso vai ganhar uma festa promovida por populares após campanha nas redes sociais para não eleger vereador. Com dois reeleitos para o próximo mandato de quatro anos, a festa foi mantida devido o êxito, mais de 70% do legislativo renovado no pleito de 2020.

