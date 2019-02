Chuva acompanhada por vendaval destrói arvores, derruba placas comerciais, e deixa cidade sem energia em Novo Progresso.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No centro da cidade as imagens de destruição. Placas comerciais danificadas. Parte da cidade ficou sem energia elétrica, o serviço foi se normalizando aos poucos.

Com o vento parte de uma arvore caiu próximo ao uma pessoa que trafegava nas proximidades do supermercado castanha na avenida Orival Prazeres.

