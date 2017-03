Em Alerta! Chuva causa enchentes e estragos em Novo Progresso e Região

As ruas da cidade viraram um rio e casas com água na parte interna. A chuva intensa e o rompimento de algumas represas causaram enchente na cidade.

As estradas vicinais que ligam a cidade de Novo Progresso para dentro das áreas de conservação “(APA,FLONA,PARNA)”, tiveram pontes submersa pela e com a enxurrada a estrutura ficou prejudicada. Ramais que ligam para os garimpos estão intrafegáveis.

O prefeito de Novo Progresso já chamou a defesa Civil do estado que trabalha fazendo levantamento dos estragos no município. Macarrão (PSC) não descarta a possibilidade de decretar estado de Emergência e um decreto de calamidade pública. Somente na noite de terça-feira choveu quase todo o volume previsto para o mês de janeiro.

Segundo foi divulgado por morador que mantêm os pluviômetros , em Novo Progresso foi registrado somente em uma noite até as primeiras horas da manhã, de 102,4 milímetros (mm) a 150 mm de chuva, mais da metade que ocorreu no mesmo fevereiro de 2016.

A cidade de Novo Progresso registou nos últimos dias uma amostra do que pode ser o inverno amazônico de 2017 com a forte chuva que caiu sobre a cidade.

O inverno amazônico, como é chamado o período chuvoso na Amazônia, que ocorre em algumas áreas entre dezembro e abril, esta como foi previsto pelos meteorologistas – índices pluviométricos acima do normal. Isso porque a região está sob efeito do fenômeno La Niña – de fraca intensidade -, que favorece a formação de nuvens e,consequentemente aumento no volume das chuvas.

As vicinais estão intransitáveis, muitas delas as pontes foram levadas pela enxurrada.

