Chuva de granizo surpreende moradores de Rurópolis no oeste do Pará

Uma chuva de granizo, que caiu por volta de 17h, desta terça-feira (15), surpreendeu os moradores do município de Rurópolis, as margens da BR-163, distante 217 quilômetros de Santarém, no oeste do Pará. No mês passado, Tucumã e Alenquer, também registraram chuva de granizo.

Fotos capturadas por moradores da cidade mostram o tamanho das pedras que caíram junto com a chuva. De acordo com os moradores, o fenômeno meteorológico raro havia ocorrido apenas uma vez na cidade, há alguns anos.

Os moradores informaram, ainda, que o fenômeno durou cerca de 10 minutos durante uma chuva forte que atingiu a cidade. Já produtores rurais de Rurópolis, afirmam que ficaram impressionados com a chuva de granizo.

FORMAÇÃO METEREÓLOGICA

Segundo meteorologistas, o granizo se forma em um tipo específico de nuvem, chamada de cumulunimbus, a qual é responsável por trovões e relâmpagos, e costuma aparecer em regiões mais quentes e com altos índices de umidade. O fenômeno, no entanto, não é comum no oeste do Pará.

RECOMENDAÇÃO

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil recomendam que, em caso de chuvas com granizos, as pessoas procurem locais seguros para se abrigarem. Não é recomendado ficar em baixo de árvores, próximos da rede de alta tensão ou em locais que podem ocorrer desmoronamento.

