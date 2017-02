Chuva deixa interior do Pará debaixo d’água

O interior do Pará voltou a sofrer com as fortes chuvas. O município de Cametá, no nordeste paraense, e Breves, no Marajó, estão debaixo d’água.

As chuvas foram registradas desde a noite do último domingo (20), por volta das 23h.

Os moradores das regiões foram pegos de surpresa. Em Cametá, uma das principais avenidas da cidade ficou completamente tomada pela água. Nas imagens enviadas ao DOL, é possível ver que a água cobre as pernas das pessoas.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...