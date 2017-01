Chuva deixa um morto e causa estragos na Grande São Paulo

Bombeiros receberam ao menos 15 chamados de pessoas devido a alagamentos

A forte chuva que atingiu a Grande São Paulo entre a noite de domingo (15) e a madrugada desta segunda (16) deixou ao menos uma pessoa morta, causou vários pontos de alagamento e estragos.

PUB

Durante a chuva, os bombeiros receberam ao menos 15 chamados de pessoas devido a alagamentos nas cidades de São Paulo, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Guarulhos e Francisco Morato.

A cidade de Francisco Morato foi a mais afetada pela chuva. Segundo a prefeitura, choveu aproximadamente 90 mm, o equivalente a um terço do total previsto para o mês de janeiro. Não houve vítimas.

A chuva causou alagamentos na região central no Jardim Alegria e no Parque 120. Também foram registrados deslizamentos nos bairros São José, Santo Antônio e Vila Capuá. Duas famílias foram orientadas a deixar suas casas.

Em Guarulhos, um carro foi arrastado pela enchente e caiu dentro de um córrego no cruzamento da rua do Araújo com avenida Martin Junior, no bairro de Morros, às 23h44. Uma mulher que estava no veículo morreu por afogamento, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Na capital, as chuvas mais fortes atingiram nesta madrugada as regiões da Mooca, Sé, Vila Mariana, Santana,Tucuruvi, Vila Maria e Vila Guilherme.

Na região central, foi registrado um alagamento intransitável no túnel Papa João Paulo 2º. No bairro de Campos Elísios também houve outro alagamento na esquina da avenida São João com a rua Ana Cintra.

Na zona norte, a chuva causou outro alagamento intransitável na avenida Chico Pontes, próximo da avenida Guilherme, na região da Vila Maria, na zona norte. Com informações da Folhapress.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...