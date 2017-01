Chuva dificulta colheita da soja no MT

Desenvolvimento da lavoura é bom no MA, PI, TO e BA

As chuvas ininterruptas sobre grande parte da região central do Brasil , em especial, no Mato Grosso , tem dificultado a realização da colheita da soja , trazendo certa apreensão juntos aos produtores, já que existem muitas áreas já prontas e dessecadas para serem colhidas. Ainda não há relatos de perdas de qualidade nem muito menos de produtividade, relata o agrometeorologista Marco Antônio Santos.

Para os próximos dias é de mais chuva. O calor e a umidade alta facilitam a formação de nuvens de chuva sobre a região central do Brasil. E não é só no Mato Grosso que as chuvas não darão trégua. Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e em boa parte da metade sul de Minas Gerais as chuvas continuam nos próximos 5 dias. O mapa de chuva acumulado abaixo mostra que os volumes de chuva podem ultrapassar os 100 milímetros em algumas localidades de Mato Grosso.

A tendência é de diminuição da chuva na metade da penúltima semana do mês o que colabora para a retomada das atividades de colheita e plantio.

Com relação ao solo , a chuva tem mantido níveis excelentes de umidade , favorecendo o desenvolvimento das lavouras. É fato que o tempo nublado pode prejudicar a máxima concentração de massa dos grãos e, também, o crescimento das plantas, uma vez que reduz as taxas de radiação e afeta a produtividade.

Tempo aberto somente no Sul do Brasil , onde não há previsão de chuvas para os próximos dias. Não há relatos de perdas nos potenciais produtivos das lavouras. Somente em meados da próxima semana é que as chuvas deverão retornar a região.

No Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, a previsão é de chuvas na forma de pancadas, mantendo uma condição mais favorável ao desenvolvimento das lavouras. O tempo instável e com chuvas quase que diárias deverá se manter até meados da semana que vem condições bastante favoráveis ao desenvolvimento das lavouras, finaliza o agrometeorologista.

Fonte: Terra.com

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...