Chuva e vento causam estragos em Novo Progresso

A chuva durou pouco mais que 40 minutos, mas foi seguida por forte vento tempo suficiente para causar estragos na cidade. Não houve alagamento. Outros comércios foram atingidos em menor proporção, arvores deitaram com o vento. Não houve entrada no HMNP com ferimentos causados pelo vendaval.

A chuva forte que caiu na tarde desta quarta-feira (10), provocou estragos em Novo Progresso, sudoeste do estado do Pará.

