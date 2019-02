Chuva piora condição de vários trechos da rodovia Transgarimpeira

A chuva está piorando a condição em vários trechos da rodovia estadual Transgarimpeira que inicia em Moraes Almeida e liga até o distrito de Cripurizão no município de Itaituba.(Foto:WhatsApp)

A pista não oferece segurança aos motoristas por causa do lamaçal chove muito na região.

A rodovia com extensão de 180 quilomêtros, não tem pavimento – tem trechos de difícil acesso com alguns buracos e subidas escorregadias, reclamou motorista que enviou foto para a redação do Jornal Folha do Progresso.

O caminhoneiro Manoel de Soares de Moraes Almeida, disse que está cada vez mais difícil dirigir na rodovia. “Está ficando ruim para a gente rodar. Quando sai de Moraes anda bem, até Jardim do Ouro, dali pra frente com a chuva a lama toma conta ,cada vez – está ficando pior”.

Em Moraes Almeida saindo da rodovia BR 163 para quem segue região aos garimpos , jardim do Ouro, mamual, cripurizinho, patrocínio Cripurizão, a estrada é a transgarimpeira, o movimento é grande e para quem precisa dela todos os dias sofre ainda mais com o descaso do governo estadual.

A promessa de pavimentação já é antiga!

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

