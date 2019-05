Chuva provoca alagamentos e causa transtornos a moradores em Novo Progresso

Buracos tomam conta das ruas (Vias) publicas da cidade de Novo Progresso (Foto:Jornal Folha do Progresso)

Os moradores do Bairro Tom Alegria III, em Novo Progresso, sofrem transtornos com a chuva que atinge a cidade desde o inicio da semana.

Com prolongamento das chuvas até as vias pavimentadas estão sendo danificadas na área central da cidade.

Conforme relato de moradores que enviaram fotos para redação do Jornal Folha do Progresso, as ruas, que há 10 anos sofrem com inundações após chuvas e até hoje aguardam uma solução.

A forte chuva que atingiu a cidade nesta quarta-feira (15) veio de forma rápida e em alto volume. Alguns bairros de Novo Progresso sofreram alagamentos.

No Bairro Tom Alegria III carros altos ficavam com as rodas quase encobertas com a altura da água. As casas estão ameaçadas com alagamento, agua esta acumulando e os terrenos estão sendo tomados pela agua. Nesta região os moradores contam que já há 10 anos sofrem com alagamentos.

Em outras regiões ruas também as residências e ruas foram alagadas. Na Avenida Brasil sentido Jardim América também os moradores relatam o grande volume de água que acumulou na via.

A cidade esta tomada por crateras e buracos devido ao extenso período chuvoso [inverno Amazônico], muitos moradores improvisam a entrada de suas residências para poder ter aceso.

Veja nota da Prefeitura de Novo Progresso

A Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras Públicas esclarece que, tem como objetivo manter o bom funcionamento do trafego nas vias publicas da cidade e interior.

A extensão do período chuvoso [inverno amazônico] esta atrapalhando os serviços que estão sendo executados em toda cidade. A Secretaria tem realizado diariamente o trabalho de emergência e desobstrução das vias , no entanto a dificuldade permanece até que a chuva de uma trégua para continuar os trabalhos. O Prefeito afirmou que todas as ruas da cidade serão recuperadas, todos os bairros existente em todo o município vão receber serviços de limpeza, iluminação Publica e cascalhamento das ruas,afirmou.

A pasta destaca que, durante esse período chuvoso, tem buscado intensificar os trabalhos, para evitar esse tipo de transtorno à população. Todavia, a Secretaria ressalta que, a quantidade acima do normal de águas que tem caído sobre a Cidade e região neste ano, aliada a falta de pavimentação nas ruas da cidade, as manutenções não tem resistido as chuvas, a falta de canalização das vias faz com que agua danifique as vias, com buracos e crateras, dentro do possível voltaremos a concertar para retomar a trafegabilidade, mas os serviços concretos somente após o período chuvoso.

No caso do bairro Tom Alegria III, a Prefeitura informa que, devido a localização [próximo a córrego], os constantes alagamentos naquele setor, que após a trégua das chuvas, disponibilizará uma equipe para atuar na comunidade, realizando tudo que for necessário para sanar o problema que tem afetado centenas de moradores.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...