Chuva provoca fila de veículos outra vez na rodovia BR 163 em Novo Progresso

Fonte:Jornal Folha do Progresso (Fotos: WhatsApp Jornal Folha do Progresso)

A situação da rodovia BR 163 no Estado do Pará já gerou polêmica, “infelizmente, esta é uma situação recorrente. Ano após ano a situação é a mesma”, criticou moradora indignada com o caos, sem poder sair da comunidade.

Pelo menos 500 caminhoneiros estão parados em fila de aproximadamente 40 km junto com veículos de passeio, ônibus e camionetes e motocicletas desde a tarde desta sexta-feira (16) , ônibus escolar com alunos não conseguiu trafegar, os motoristas de carretas fizeram fila dupla, “já que nos não passa ninguém passa”, disse um motorista que colocou o caminhão na fila dupla.

