Chuvas de março devem ser intensas em todo o Estado.

Só em abril as precipitações devem diminuir, segundo o Inmet.

O Pará todo terá chuvas frequentes e intensas, além de céu coberto de nuvens, até meados de março. Sem horário definido para ocorrer, acompanhadas de raios e trovões, as chuvas no Estado este mês acontecem de forma similar a fevereiro. O paraense tem que se preparar porque o pé-d’água deve diminuir somente em abril. A temperatura máxima atinge 33°C (graus Celsius) e nos dias encobertos de nuvens chega a 28°. Já a temperatura mínima alcança entre 22° e 24° no Estado. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), representado pelo 2º Distrito de Meteorologia (2º Disme), em Belém.

“A Zona de Convergência Intertropical está bem ativa e a previsão mostra bastantes chuvas para o Estado todo, entre 3 a 15 deste mês. A Zona é uma faixa de nuvens que se forma em cinturão envolvendo o planeta Terra trazendo chuvas pesadas, condições de tempo com muitas nuvens e chuvas frequentes inclusive com raios e trovoadas”, explicou o coordenador do órgão, o meteorologista Raimundo Abreu de Souza.

Entretanto, este mês não deve ser tão chuvoso na Região Metropolitana de Belém (RMB) quanto foi no último mês de janeiro, quando atingiu 599 milímetros (mm) de chuvas, e fevereiro, com 597.8 mm, deste ano. Com as chuvas ocorridas por volta das 16h de ontem, a RMB totalizou, entre os dias 1 e 3 de março, 83 mm. A previsão traz para março pelo menos 300 mm para a RMB e áreas de seus arredores. A média histórica deste mês é de 447.1 mm. “Nessa região a maior parte desses 15 dias devem ser de manhãs nubladas, com sol escondido, mas ele aparece entre nuvens, das 10 às 15h, e depois chegam as chuvas”, antecipou Raimundo Abreu.

Até meados deste mês, na região nordeste do Pará, incluindo os municípios de Santa Maria, Viseu, Bragança, Capitão Poço, Irituia, Garrafão do Norte e adjacências pode ocorrer uma diminuição das chuvas e, mesmo assim, atingir de 200 a 250 mm. “Devem diminuir as chuvas nessas localidades e nesses 15 dias as manhãs serão ensolaradas, com chuvas no fim da tarde e à noite, inclusive na Região Metropolitana de Belém”, reiterou o estudioso no assunto.

Chove bastante, com até 300 mm, também no litoral paraense – Salinas, Curuçá, Marapanim, Marudá e Algodoal. As regiões dos municípios de Tucuruí, Cametá, Pacajás, Placas e Medicilância até o oeste do Pará devem receber 300 mm de chuvas. A Zona de Convergência Intertropical atinge também todo o norte do Estado, incluindo Soure e norte da Ilha do Marajó, onde as chuvas alcançarão até cerca de 300 mm.

Contudo, o paraense ainda terá que encarar mais um mês de chuvaradas, que devem diminuir somente em abril. “A partir de abril, o sol ultrapassa a Linha do Equador e a faixa de nuvem da Zona de Convergência Intertropical se desloca em volta da Terra e atinge o máximo de 5° no Hemisfério Sul, chegando entre 12° e 14° no Hemisfério Norte, quando diminuem as chuvas na nossa região e aumentam as chuvas na América Central”, concluiu.

