Chuvas de outubro devem superar média mensal

De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), índice pluviométrico já alcançou 90% da média

Com a chuva da tarde hoje (9), outubro deve superar a média mensal de chuvas, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Entre os meses do quadrimestre seco, formados também por agosto, setembro e novembro, este mês já ultrapassa 90% da média mensal de 114,8 milímetros (mm), informou José Raimundo, coordenador do Inmet.

Ainda de acordo com ele, as chuvas do dia 4, 8 e de hoje, 9 de outubro, com 23,5mm, 28,3mm e 31,1mm, respectivamente, já foram acima do esperado. “Apenas três chuvas já somam mais de 90% do índice esperado para o mês todo, que é considerado seco. Em relação ao mês anterior, já choveu quase o dobro”, explica José Raimundo.

Ainda de acordo com o Inmet, as chuvas mais intensas devem continuar até a metade do mês de outubro, que deverá ter uma segunda quinzena mais seca e sem chuvas fortes. O clima deve ser mais fresco neste período. “Com essas chuvas mais fortes, o final de tarde tem dias com clima mais ameno, mas isso deve mudar no final do mês”, destaca José Raimundo.

