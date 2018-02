Chuvas deixa Castelo de Sonhos e Região em alerta

(Via de Castelo de Sonhos transbordou com as chuvas -Foto WhatsApp) -As fortes chuvas que vem caindo em toda região, deixou a defesa civil do Baixo Amazonas em Alerta. Itaituba,Trairão,Rurópolis,Novo Progresso e Castelo de Sonhos , estão sofrendo demasiadamente com o inverno amazônico.

Castelo de Sonhos e Região incluindo Novo Progresso vêm sofrendo com as inundações.

Em Castelo de Sonhos, a comunidade esta em alerta, as ruas estão intrafegáveis, pontes estão sendo levadas pelas enxurradas.

A ponte do rio curua que liga até a comunidade de Esperança IV, região de garimpo e pecuária, teve estrutura danificada, água passou por cima e levou parte dela.

Ainda em Castelo de Sonhos, diversas vias publicas estão sem acesso devido as fortes enxurradas que deixaram com valas e muito buraco, prejudicando o transito.

O transporte agrícola e o aceso as estradas dos produtores rurais, o transporte escolar esta comprometido na zona rural.

Em Novo Progresso tem alguns bairros em alerta, pontos de alagamentos estão surgindo.

Em alguns bairros, a enxurrada prejudicou o trânsito. Na Avenida Cristalina no bairro Jardim America a situação é bastante critica, valas se formaram atravessando avenida, veículos tem dificuldade para transitar.

Na Avenida Orival Prazeres , no bairro Jardim Planalto nesta semana as fortes chuvas fez co que uma grande quantidade de água da chuva, corresse sobre o asfalto. “Parecia um Rio”.

