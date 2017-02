Chuvas encobre ponte e afeta transito para o interior de Castelo de Sonho

DA Redação Jornal folha do Progresso “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Balneário as margens do rio Curuá/Castelo dos Sonhos

A forte chuva que atingiu toda região provocou o transbordamento do Rio Curua no Distrito de Castelo de Sonho, colocando toda a subprefeitura sob estado de alerta, informou.

“Conforme informou a guarnição da Policia Militar daquele distrito para o Jornal Folha do Progresso“ as fortes chuvas que vem caindo nesses dias fizeram o rio curua transbordar, a ponte de acesso a zona rural esta neste momento intrafegável causando transtornos a moradores da região” (Foto Policia Militar).

As fortes chuvas desta semana causaram danos no Distrito de Castelo de Sonhos.

You May Also Like